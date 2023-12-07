В Италии опубликовали видео побега Артема Усса из-под ареста

Момент побега сына экс-губернатора Красноярского края, российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии попал на видео. Его опубликовало агентство РИА Новости.

На видео один из организаторов побега заходит в дом Усса с сумкой в руке и покидает его уже вместе с Уссом и с рюкзаком. Предприниматель на видео одет в черное и прикрывает голову капюшоном толстовки. На видео также можно заметить отъезд кортежа из четырех машин с места операции. По информации РИА Новости, после побега Усс направился к границе со Словенией.

5 декабря газета The Washington Post сообщила об аресте предполагаемого организатора побега Усса из-под домашнего ареста в Италии. Им назван гражданин Боснии и Герцеговины Владимир Йованчич, которого арестовали в Хорватии. Отмечается, что побег Усса организовала сербская группировка.

Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из США в РФ, и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию. Позднее ему удалось покинуть Италию, находясь под домашним арестом. 4 апреля Усс объявил, что находится в России. 20 апреля карточка Усса пропала из базы розыска МВД.

5 декабря Госдеп США объявил награду до $7 млн за информацию о нахождении предпринимателя.

Ранее Артем Усс прокомментировал объявленное в США вознаграждение за его поимку.