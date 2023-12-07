В Кремле оценили предложение национализировать «Балтику»

В Кремле заявили, что вопрос о возможной национализации пивоваренной компании «Балтика» подлежит тщательному рассмотрению, поэтому пока его нельзя комментировать. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить предложение главы «Балтики» Таймураза Боллоева, который ранее заявил, что компанию следует национализировать.

«Пока оставляем без комментариев. Каждый конкретный случай уникален и подлежит рассмотрению в правительстве и администрации», — ответил Песков.

Накануне Боллоев обратился к главе Росимущества с предложением о национализации «Балтики» из-за действий корпорации Carlsberg Group, которая не согласилась на сделку «с более чем приемлемыми условиями как по финансовым расчетам, так и по взаимовыгодному использованию брендов».

По данным «Ведомостей», обсуждение возможной национализации уже идет, при этом подобных прецедентов в РФ до этого не было.

Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в защите интересов владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на бренды компании.