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В Кремле отреагировали на убийство экс-депутата Рады Кивы

Песков: информацию по убийству Кивы будут давать правоохранительное органы

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, ответственность за которое уже взял Киев. Заявление прозвучало во время брифинга.

Представителя Кремля спросили, можно ли это происшествие поставить в один ряд с убийством Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

«Это вопрос для правоохранителей, любую информацию будут предоставлять только они», — ответил Песков.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что уголовное дело об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы могут переквалифицировать и расследовать по более тяжкой статье — теракт (ст. 205 УК) или посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК).

Кива был убит в Подмосковье выстрелом в голову. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время. Украинские СМИ утверждали, что за ликвидацией бывшего парламентария стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Позже в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины косвенно признали ответственность Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где разыскивают предполагаемого убийцу Ильи Кивы.

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