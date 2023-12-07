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Жена пилота «Уральских авиалиний» хочет попросить Путина разобраться с увольнением мужа

Жена пилота, посадившего лайнер «Уральских авиалиний» в поле, хочет обратиться к Путину

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Владислав Некрасов/Reuters

Жена второго пилота Эдуарда Семенова, посадившего самолет «Уральских авиалиний» в поле, направила обращение на прямую линию с Владимиром Путиным. Она рассказала «Газете.Ru», что хочет попросить Путина разобраться в ситуации с пилотом — ему предложили уволиться спустя три месяца после инцидента.

«Я изначально хотела именно на прямую линию с Владимиром Владимировичем выйти. Я туда написала, Мне пока не поступил ответ, приняли они мое обращение или нет. Потом я подумала, что до 14 декабря все-таки ждать почти две недели. Тогда в этот же день я написала обращение в администрацию президента», — сообщила Анна Семенова.

По словам женщины, после огласки в СМИ руководство «Уральских авиалиний» не выходило на связь с семьями пилотов и официально не комментировало ситуацию.

«Они воздерживаются от комментариев. Только семьи [придают огласку]», — сказала она.

12 сентября Airbus-A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, изменил курс из-за неисправности в системе гидравлики и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Из-за недостатка топлива экипаж совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находилось 161 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 ребенка. Никто не пострадал.

6 декабря стало известно, что командиру воздушного судна и второму пилоту Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию. Уральская транспортная прокуратура пообещала проверить достоверность информации об увольнении пилотов.

Ранее стало известно, что севший в поле Airbus A320 разберут на запчасти.

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