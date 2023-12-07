В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в брянской школе детей

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что жизни детей, пострадавших при стрельбе в брянской школе, ничего не угрожает.

Он заверил, что пострадавшие получают необходимое лечение.

Утром 7 декабря в Брянске ученица гимназии №5 с ружьем открыла стрельбу. Пять человек получили ранения, двое погибли на месте от полученных травм, в том числе стрелявшая девочка.

У А. осталась сестра-близнец, которая на момент стрельбы тоже присутствовала в классе.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой.

Позднее, как сообщил ТАСС, полиция задержала отца девочки и повела на допрос. Следствие намерено установить, каким образом девочка пронесла дробовик в учебное заведение.

Ранее в подмосковном городе Балашихе задержали 14-летнюю девочку, собиравшуюся напасть на школу.