В момент стрельбы в Брянской школе сигнала с тревожной кнопки не поступало

При стрельбе в гимназии №5 Брянска не поступало сигнала с тревожной кнопки охраны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«В момент стрельбы в школе сигнала с тревожной кнопки в правоохранительные органы не поступало, полиция и Росгвардия приехали по звонку, который поступил в 9:21», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие тревожной кнопки сейчас проверяется. Также в гимназии не были установлены рамки металлоискателя.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ситуация, связанная со стрельбой в брянской школе, находится на ее контроле.

7 декабря в гимназию №5 города Брянска ученица пронесла дробовик, устроила стрельбу, а затем покончила с собой. В результате стрельбы ранения получили пять человек. Их госпитализировали в областную больницу.

Сейчас стражи порядка выясняют, каким образом 14-летняя девочка получила доступ к оружию и смогла пронести его в учебное заведение.

Ранее в Госдуме назвали причину стрельбы в брянской гимназии.