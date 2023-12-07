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Детский омбудсмен отреагировала на стрельбу в брянской гимназии

Львова-Белова взяла на контроль ситуацию со стрельбой в гимназии в Брянске

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ситуация, связанная со стрельбой в брянской школе, находится на ее контроле. Она обратилась к пострадавшим через свой Telegram-канал.

«Выражаю искренние соболезнования всем пострадавшим в гимназии № 5 Брянска. Страшная трагедия. Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной. Держу ситуацию на личном контроле. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана», — написала она.

Львова-Белова сообщила, что на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, заведено уголовное дело. Она также попросила СМИ и представителей интернет-сообществ оперировать только достоверной информацией, не создавать лишней паники.

В гимназию №5 города Брянска ученица пронесла дробовик, устроила стрельбу, а затем покончила с собой. Погибли двое детей, еще пять пострадали, их доставили областную больницу.

Силовики задержали отца девочки-стрелка. Они пытаются выяснить, как 14-летняя школьница получила доступ к оружию и обучал ли он ее стрелять.

Ранее стала известна возможная причина стрельбы в брянской школе.

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Стрельба в брянской школе
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