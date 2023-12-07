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В Польше эвакуируют целый город из-за двух бомб времен Второй мировой

RMF24: город в Польше эвакуируют из-за двух бомб времен Второй мировой войны

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти города Новогрод (Подляское воеводство) на востоке Польши эвакуируют всех жителей из-за найденных при строительных работах двух мощных бомб времен Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на RMF24.

Прибывшие к месту обнаружения бомб саперы сообщили, что в случае подрыва этих боеприпасов на месте весь город окажется в зоне поражения. Принято решение вывезти всех школьников и пожилых людей на автобусах за пределы города.

По данным последней переписи, в Новогроде проживают 2 014 жителей. В период освобождения Польши от нацистской Германии советской армией на территории города проходили ожесточенные бои.

В мае в Псковской области обнаружили немецкую авиационную бомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны Снаряд весом 50 кг находился в 25 м от железной дороги и в полутора километрах от ближайшего населенного пункта.

До этого в немецком городе Дрезден специалисты разминировали 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны, повлекшую эвакуацию 15 тыс. человек в районе Фридрихштадт.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал снос советских памятников в Польше.

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