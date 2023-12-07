Эксперт рассказала, как выбрать качественную красную икру к Новому году

Хорошую красную икру к Новому году нужно выбирать по нескольким ключевым факторам, вне зависимости от марки или производителя. О том, на что нужно обращать внимание, Pravda.Ru рассказала руководитель Центра сертификации «Ростест Урал» Екатерина Курбатова.

Так, по ее словам, стоит с осторожностью относиться к слишком дешевой продукции, потому что качественная икра имеет относительно высокую стоимость. Помимо этого, важно оценить упаковку, товар должен находиться в герметичном контейнере из темного материала, который защищает продукт от прямого солнечного света и воздействия кислорода. На самой упаковке должны быть полная информация о производителе, срок годности, условия хранения и пользования и данные о происхождении товара.

Курбатова отметила, что в составе икры должны быть только рыбные икринки, соль, допустимо содержание консервантов или добавок для сохранения свежести. Она также посоветовала проверить наличие сертификатов качества и соответствия товара перед покупкой.

В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» по запросу «Газеты.Ru» предоставили статистику, согласно которой в ноябре этого года число покупок россиянами красной икры увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Мандарины покупали на 16% чаще, а шампанское —- на 13%.

Ранее в Госдуме призвали полицию не задерживать россиян за фото с икрой на Красной площади.