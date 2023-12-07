«Газета.Ru» получила просветительскую ESG-премию

Журналист, заместитель главного редактора «Газеты.Ru» Анна Урманцева получила награду в номинации «ВИЭ – это рядом» Всероссийского конкурса СМИ, интернет-ресурсов и блогеров в сфере возобновляемых источников энергии «ТекстВИЭ».

Члены жюри премии отметили материал Урманцевой «Предъявите геном дерева. Как ученые помогают в борьбе за возобновляемый источник энергии — лес». Это интервью с генетиком Константином Крутовским, в котором он рассказывает поразительные для неспециалистов факты – почему так часто горят леса и действительно ли это плохо, как можно остановить незаконную вырубку деревьев с помощью науки и зачем нужно возрождать институт лесничества.

«Мы очень рады, что жюри премии «ТекстВИЭ» оценило наш порыв рассказать читателям про возобновляемый источник энергии – лес. В своем интервью профессор рассказал о том, что в России 20% всех мировых лесных запасов — это 1,2 млрд гектаров. Лес занимает почти 70% территории нашей страны. Это колоссальный природный ресурс и альтернативный источник энергии», — отметила Урманцева.

Анна Урманцева давно занимается популяризацией науки. Она автор и ведущая телепрограммы «Мозговой штурм», лауреат просветительских премий. С 2022 года занимает пост заместителя главного редактора «Газеты.Ru».

«Я рад отметить тот факт, что география нашего конкурса расширяется. В этом году мы получили заявки не только от федеральных деловых и отраслевых СМИ, но и активно подключились к освещению темы ВИЭ региональные журналисты», — рассказал председатель жюри «ТекстВИЭ», директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Всероссийский конкурс СМИ, интернет-ресурсов и блогеров в сфере возобновляемых источников энергии «ТекстВИЭ» проводится Ассоциацией развития возобновляемой энергетики при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и «Российского энергетического агентства» Минэнерго России.