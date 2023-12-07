МВД подтвердило гибель школьницы, открывшей стрельбу в школе в Брянске

В результате ЧП в брянской гимназии погибли школьница, устроившая стрельбу, и ее одноклассница, получившая ранение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Брянской области.

Полиция предварительно выяснила, что одна из учениц принесла в здание гимназии №5 в Брянске огнестрельное оружие. Она произвела несколько выстрелов, из-за чего пять человек пострадали.

Затем школьница покончила с собой. От полученных ран позже умерла одна из одноклассниц стрелявшей.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы школьницы.

В приемном отделении хирургии городской и областной детских больниц рассказали, что двое пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии находятся в состоянии средней степени тяжести. По информации медиков, у одного ребенка диагностировано ранение плеча и колена.

Оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль взял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщали в ведомстве.

Ранее полиция установила личность устроившего стрельбу в Невадском университете.