В Югре наказали трех мужчин, которые похитили местного жителя из квартиры и избили в лесу

В ХМАО виновными признали трех мужчин, обвиняемых в похищении человека и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает прокуратура округа.

Все произошло в Нягани в декабря прошлого года. Ночью злоумышленники ворвались в квартиру к местному жителю, с которым состояли в неприязненных отношениях. Они схватили хозяина и против его воли посадили в багажник своего автомобиля. Затем они отвезли жертву в лесной массив, где жестоко избили.

Очевидцы инцидента сообщили о похищении, произошедшем на их глазах, в полицию, и наряд ДПС задержал похитителей прямо на месте происшествия.

В итоге одному из мужчин суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Вместе со своим сообщником, которого приговорили к 7 годам заключения, он будет отбывать его в колонии строгого режима. Третьего подельника, который заплатил потерпевшему компенсацию в размере 2 млн рублей, лишили свободы условно на 5,5 лет.

Ранее молодого человека похитили, избили палками и попытались поджечь в лесу.