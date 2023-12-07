На теле экс-депутата Рады Кивы обнаружены пулевые ранения

Специалисты обнаружили два пулевых огнестрельных ранения на теле бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, которого вечером 6 декабря обнаружили мертвым в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по региону.

В заявлении указано, что сотрудники правоохранительных органов нашли на месте убийства две пистолетные гильзы. Кроме того, специалисты изъяли смывы и один патрон.

«Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — говорится в публикации.

По данным СК, теперь выяснить обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам первого управления по расследованию особо важных дел областного управления ведомства. Тело экс-парламентария отправят на судебно-медицинскую, физико-химическую и ряд других экспертиз.

Вечером 6 декабря телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что в Московской области обнаружено тело бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы. Согласно информации Telegram-канала Mash, его убили во время прогулки по парковой зоне возле одного из отелей в деревне Супонево. Неизвестный произвел два выстрела — в грудь и в голову.

Позже смерть Ильи Кивы подтвердили в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины. Тогда же соответствующее заявление сделал Следственный комитет РФ.

Ранее появились подробности об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы.