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В Приморье пассажир ограбил пожилого таксиста и угнал его автомобиль

Во Владивостоке задержали мужчину, который угнал машину такси и ограбил водителя

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Shutterstock

Житель Владивостока угнал автомобиль такси и ограбил водителя. Об этом сообщает полиция Приморья.

В дежурную часть обратился 64-летний мужчина, которого сначала ограбили, а затем лишили принадлежащего ему автомобиля. Заявитель пояснил, что работает таксистом и был ограблен клиентом, которого привез на проспект 100-летия Владивостоку. Тот открыто похитил его телефон и сбежал. Пострадавший мужчина попытался догнать злоумышленника, но не смог, а вернувшись обратно, обнаружил пропажу своей Toyota Prius.

Угнанный автомобиль полицейские нашли в районе улицы Ильичева. После осмотра выяснилось, что из салона пропали 18 тыс. рублей. Личность и местонахождение злоумышленника были вскоре установлены. 29-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в совершении грабежа, угоне автомобиля и хищении денежных средств.

В качестве меры пресечения его заключили под стражу.

Ранее судимый житель Иркутской области получил 16 лет лишения свободы за нападение на таксиста.

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