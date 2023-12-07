Названы главные центры бьюти-притяжения в Москве

Жительницы Москвы чаще всего записываются к мастерам по ресницам и бровям в центральных районах столицы, а на маникюр и педикюр — за пределами Садового кольца. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги», с которым ознакомилась «Москва 24».

Согласно исследованию, главными центрами бьюти-притяжения в городе являются Басманный, Таганский и Тверской районы.

«Басманный район — лидер по числу онлайн-записей на макияж, а также тату и пирсинг. За бьюти-процедурами для ресниц и бровей чаще обращаются к специалистам на Таганке. Еще одна «бьюти-столица» — Тверской район: здесь наибольшее число записей, например, на услуги парикмахеров и в спа», — отмечают аналитики.

Маникюр и педикюр популярны у москвичек в большинстве районов столицы, однако чаще всего записи к таким мастерам оформляют на Таганке, в Марьине и на Соколиной Горе. По данным аналитиков, большинство жительниц Москвы записываются к мастерам красоты по субботам.

Иследование YCLIENTS, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что маникюр остается самой популярной услугой среди россиян. На втором месте — стрижка. Третье место делят педикюр, окрашивание и уход за бровями.

Ранее пластический хирург назвал самую опасную бьюти-процедуру.