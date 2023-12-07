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В Тюмени на дороге загорелся пассажирский автобус

В Тюмени на улице Авторемонтной полностью сгорел автобус

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Depositphotos

В Тюмени во время движения загорелся автобус. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на Авторемонтной улице утром. Автобус направлялся для движения по маршруту №3, когда произошло возгорание. Так как в салоне не было пассажиров, никто не пострадал.

Известно, что транспортное средство было выпущено в 2017 году, принадлежит местному автопарку. Все необходимые работы проводились вовремя.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюмени мужчина выстрелил мужчине в глаз при своих детях из-за места на парковке.

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