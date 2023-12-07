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Землетрясение произошло в Каспийском море, толчки ощущались в Баку и Актау

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, толчки ощущали в Баку

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Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

В городе Баку произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации Европейского сейсмоцентра, магнитуда составила 5,7. Эпицентр сейсмического явления находился в Каспийском море.

«Землетрясение произошло в 8:20 (7:20 мск). Толчки ощущались на протяжении нескольких минут», — передает корреспондент.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, магнитуда ощущавшегося в Баку землетрясения составила 5,6.

«В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 км», — рассказали в центре.

Землетрясение почувствовали в казахстанском Актау, передают местные СМИ.

Также толчки ощущались в Тавушской области Армении, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Толчки почувствовали в Ноемберяне, Иджеване, Берде, в селе Ачаджур — 3 балла. В эпицентре землетрясения, в 61 км от Сумгаита, сила составила 7-8 баллов», — говорится в публикации.

4 декабря сообщалось, что землетрясение произошло в турецком Стамбуле, толчки ощущались в европейской части города. Ученые зафиксировали толчки магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 37 км к северо-западу от Бурсы.

Ранее в районе Филиппинских островов произошло мощное землетрясение.

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