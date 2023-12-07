В Туве перекрыли автодорогу из-за схода снежной массы с горы

В связи со сходом снежной массы в Туве перекрыт участок на 45-м километре автодороги Мугур-Аксы — Хандагайты, передает республиканский главк МЧС в Telegram-канале.

«В местечке Барлык произошел сход снежной массы с горы. Проезд временно закрыт для всех видов транспорта. Для расчистки автодороги работает техника», — отмечается в публикации.

В соседней Хакасии на ряде дорог из-за непогоды введены ограничения на выпуск пассажирского транспорта. На дорогах республик также наблюдается гололедица.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что высота снежного покрова в Москве по данным, зафиксированным на реперной метеостанции ВДНХ, составила 36 см. Это рекордные сугробы за всю историю наблюдений, но вскоре такие обильные осадки прекратятся, а на смену им придут морозы.

В выходные на Москву обрушились сильные снегопады, городские службы перешли на усиленный режим работы. В аэропортах столицы из-за непогоды отменили или задержали более 70 рейсов. Сегодня на уборку города вышли более 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц различной специализированной техники.

Синоптики предупреждали о приходе сильных морозов в европейскую часть страны.