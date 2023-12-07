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Роскачество обнаружило вредные вещества в овощах

«Известия»: Роскачество нашло нитраты и запрещенные пестициды в овощах

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Специалисты Роскачества нашли нитраты и запрещенные пестициды в овощах из российских теплиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что в исследовании участвовали овощи, выращенные в 11 российских теплицах в семи российских регионах, в частности, огурцы, томаты, грибы и зелень.

«Серьезное превышение по допустимому содержанию нитратов было выявлено лишь в одном продукте — огурцах-корнишонах от ООО «ТД «Мое лето», Калужская область», — говорится в сообщении Роскачества.

Специалисты уточнили, что норма по содержанию нитратов в огурцах была превышена более чем в два раза. В остальных овощах содержалось незначительное количество нитратов в пределах допустимых значений.

Также пестициды нашли в 15 овощах, при этом в некоторых образцах содержалось сразу несколько их видов.

До этого в Роскачестве называли марки томатной пасты с нарушениями обязательных требований.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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