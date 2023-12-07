Врач рассказала об опасной связи ожирения и онкологии

Начальные проявления ожирения не являются заболеванием, но тяжелые формы ожирения могут привести к опасным последствиям — сахарному диабету второго типа, сонному апноэ, сердечно-сосудистым заболеваниям, бесплодию и некоторым видам онкологии. Об этом «Газете.Ru» рассказала президент общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан.

«Ожирение второй-третьей степени при этом является хроническим заболеванием, которое влияет на все системы организма», — отметила врач.

Развитие онкологических заболеваний в случае с избыточным весом и последующим ожирением происходит именно из-за особенностей жировой ткани.

«Жир, присутствующий в большом количестве в организме, метаболически активен. Например, жировые клетки могут вырабатывать эстроген, и избыток этого вещества в организме может стимулировать рост раковых клеток в молочной железе. Ожирение также связано с изменениями в обмене веществ, оно провоцирует высокий уровень сахара в крови и инсулинорезистентность, это в свою очередь способствует росту определенных типов раковых клеток и может увеличивать риск развития онкологических заболеваний», — объяснила хирург.

Хирург отметила, что избыточный вес — это контролируемое состояние, от которого можно избавиться самостоятельно, но в случае с развитием ожирения тяжелой степени такое уже не получится.

«Определить ожирение или избыточный вес у человека помогает индекс массы тела (ИМТ). Он считается по формуле: масса тела в килограммах, разделенная на рост в метрах в квадрате или с помощью специального онлайн-калькулятора. Если ИМТ выше 25, то у человека лишний вес, а если выше 30 — то это уже ожирение. От лишнего веса можно избавиться с помощью сбалансированного питания и физических нагрузок. Ожирение же не поддается такой корректировке — около 90% людей с ожирением, пытавшихся сбросить вес с помощью диет и спорта, вновь возвращались с исходный вес в течение года», — констатировала она.

По словам Бордан, наиболее эффективный способ лечение ожирения и предотвращения таким образом онкологических заболеваний, избавления от сопутствующих (сахарный диабет второго типа, апноэ, бесплодия и др.) — это бариатрическая операция.

«Их проводят малоинвазивно, через небольшие проколы в теле. Период реабилитации пациентов значительно сокращается. У прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более чем на 60% в течение одного-полутора лет, у 75-90% из них наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более», — резюмировала врач.

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