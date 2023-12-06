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Подмосковный бизнесмен обстрелял соседа из-за шума, мешавшего спать

В Подмосковье бизнесмен обстрелял соседа, мешавшего ему спать

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Подмосковье бизнесмен обстрелял соседа из-за шума, который мешал ему спать. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в элитном коттеджном поселке в Химках. 50-летний бизнесмен вступил в словесный конфликт с 44-летним соседом, который также является предпринимателем. Причиной стал шум, который мешал первому отдыхать.

Договориться бизнесменам не удалось. Тогда недовольный шумом мужчина взял травматический пистолет, и обстрелял соседа — он получил ранения обоих бедер. Его доставили в медицинское учреждение.

Стрелявшего предпринимателя задержали и привезли в отдел полиции для дачи объяснений по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее дагестанский следователь прострелил машину знакомой, не позвавшей его на свадьбу дочери.

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