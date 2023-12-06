Предполагаемого убийцу Кивы разыскивают на территории ЦФО

Розыск стрелка, который открыл огонь по бывшему депутату Верховной рады Илье Киве проходит на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что ведутся активные разыскные мероприятия по Московской области и соседним регионам,

«<…> фактически по всему ЦФО», — сказал источник.

До этого в СУ СК РФ по Московской области рассказали, что установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. В ведомстве подтвердили — им оказался экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. В СК подчеркнули, что к расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Сотрудники СК осматривают место происшествия и отрабатывают все версии произошедшего.

Ранее офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с Залужным.