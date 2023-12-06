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Предполагаемого убийцу Кивы разыскивают на территории ЦФО

ТАСС: розыск предполагаемого убийцы Кивы проходит на территории ЦФО

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Yevheniya Kravchuk/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Розыск стрелка, который открыл огонь по бывшему депутату Верховной рады Илье Киве проходит на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что ведутся активные разыскные мероприятия по Московской области и соседним регионам,

«<…> фактически по всему ЦФО», — сказал источник.

До этого в СУ СК РФ по Московской области рассказали, что установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. В ведомстве подтвердили — им оказался экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. В СК подчеркнули, что к расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Сотрудники СК осматривают место происшествия и отрабатывают все версии произошедшего.

Ранее офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с Залужным.

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