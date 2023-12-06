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Стали известны первые подробности после осмотра тела экс-депутата Рады Кивы

СК раскрыл первые подробности после осмотра тела экс-депутата Рады Кивы

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Илья Кива/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Неизвестный стрелял в бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, вечером в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа прозвучали взрывы.

«<…> неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия», — уточнили в ведомстве.

Полученные ранения оказались смертельными. В СК отметили, что установлена личность мужчины — это экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

В ведомстве подчеркнули, что к расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Сотрудники СК осматривают место происшествия, Следователи отрабатывают все версии произошедшего.

Последней записью в Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады стал призыв к президенту Украины Владимиру Зеленскому покончить с собой. Он подчеркнул, что украинский лидер не верит в гарантии безопасности «ни своей личной, ни своей семьи».

Ранее офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с Залужным.

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