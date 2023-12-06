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В Музей Победы наградили победителей проекта «Мой дед сражался за Москву»

В Москве презентовали картину с собирательным образом защитников столицы

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Пресс-служба «Бессмертного полка России»

В годовщину контрнаступления советских войск под Москвой в Музее современной истории России состоялась презентация картины, посвященной защитникам столицы. Она была написана в рамках проекта «Бессмертного полка России» «Мой дед сражался за Москву», сообщает пресс-служба организации.

Как рассказала руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина, проект «Мой дед сражался за Москву» шел практически в течение всего уходящего года — со всей страны россияне присылали рассказы о героях, приближавших победу в битве за Москву.

«Мы выбрали самые интересные истории. Нам важно было показать, насколько разные люди вышли на защиту столицы, как самоотверженны и едины они были в желании не подпустить врага к Москве», — сказала она.

Отмечается, что на основе 20 лучших историй, присланных на конкурс, художником Алексеем Крюковым была написана картина, изображающая обобщенный образ защитников столицы – герои работ победителей изображены в центре, каждое из лиц – с присланных на конкурс фотографий.

«Для меня, честно говоря, сокровенно, трепетно и свято было писать это полотно. Убежден, что мы должны настоящие патриотические качества воспитывать в нашей молодежи, собственно, для этого эта картина и писалась», — поделился Крюков.

Художественное полотно и стенды с рассказами о героях вписались в экспозицию выставки «На ближних подступах в Москве». Авторы лучших работ приехали на торжественное мероприятие, в том числе из самых отдаленных уголков России.

Фон художественного панно был создан с помощью современных технологий, которые позволили разместить в формате фотомозаики портреты всех ветеранов, истории которых прислали на конкурс. В музее рядом с картиной расположен интерактивный экран, который позволяет посетителям музея ознакомиться с историями ветеранов.

После презентации картины победители конкурса историй и тематической викторины, посвященной битве за Москву, отправились в Музей Победы на Поклонной горе, где для них провели экскурсию по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», а затем состоялся праздничный концерт. Там же всем победителям проекта были вручены дипломы и подарки.

Напомним, проект «Мой дед сражался за Москву» реализован в рамках кампании грантов мэра Москвы «Душевная Москва».

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