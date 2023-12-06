Бывшему главврачу «Матросской тишины» запросили срок за липовые диагнозы

Гособвинение потребовало девять лет колонии главврачу больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко по делу о взятках за фиктивные диагнозы заключенным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда.

«Представитель прокуратуры <…> попросил приговорить Кравченко к девяти годам колонии по делу о взятках и превышении полномочий», — сказали в суде.

Приговор по делу планируется огласить 12 декабря.

С 2020 по 2021 год фигурант брал взятки за «выявление» тяжелых заболеваний у арестантов. Благодаря этим решениям, зафиксировали освобождение от наказания и содержание под стражей спецконтингента. В ходе следствия удалось установить восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате липовых диагнозов. Кроме того, Кравченко направил в больницу нескольких здоровых заключенных, улучшив условия их содержания.

В сентябре УФСИН отреагировало на информацию о камерах с «гнилью и плесенью» в «Матросской тишине». Как заявили в ведомстве, условия содержания в СИЗО «соответствуют требованиям законодательства»,

Ранее сотрудники московского СИЗО стали фигурантами дела о нарушении прав заключенных.