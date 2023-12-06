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Тюремные робы в женских колониях сделают менее депрессивными

Минюст РФ: женские робы в колониях избавят от «депрессивных тонов»

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Илья Питалев/РИА Новости

Тюремные робы в женских колониях России хотят изменить, чтобы они выглядели менее депрессивно. Об этом в Совете Федерации рассказал глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета и так далее. Потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные тона», — приводит слова министра РИА Новости.

При этом Чуйченко не уточнил, как именно могут измениться женские робы в колониях.

До этого сообщалось, что Госдума изменила правила досрочного освобождения для женщин-заключенных, у которых имеются несовершеннолетние дети.

В октябре 2023 года Минюст рассказал о сокращении в 2,5 раза количества заключенных в российских тюрьмах и колониях за последние 10 лет. О том, как сейчас обстоят дела на зоне и уходят ли в прошлое старые воровские порядки, «Газета.Ru» рассказывала в большом материале.

Ранее стало известно, что осужденного за шпионаж американца Пола Уилана избили в тюрьме.

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