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В московском доме культуры «ГЭС-2» рассказали о планах на 2024 год

В московский дом культуры «ГЭС-2» привезут «Черный квадрат» Малевича

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Пресс-служба «ГЭС-2»

Одной из главных выставок в московском доме культуры «ГЭС-2» в 2024 году станет экспозиция мирового модернизма, на которую привезут «Черный квадрат» Казимира Малевича, передает проект «Сноб». Также посетители увидят «Портрет Амбруаза Воллара» кисти Пабло Пикассо, работы Василия Кандинского, Варвары Степановой, Ильи Кабакова, Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и других художников.

Кроме того, гостей «ГЭС-2» ждут выставочные проекты, посвященные литературе, экологии и эзотерике. В театральной программе ожидаются гастроли региональных трупп, а также постановка режиссера Дмитрия Волкострелова, лауреата «Золотой маски». Для поклонников музыки дом культуры готовит цикл концертов, который охватит произведения пяти столетий. Также на площадке будут проходить ежедневные кинопоказы.

Сообщается, что в уходящем году «ГЭС-2» посетили 780 тысяч человек.

До этого сообщалось, что международную выставку-форум «Россия» в Москве за первый месяц ее работы посетили 2 млн 125 тыс. человек. 97% опрошенных испытали чувство гордости за нашу страну и заявили о готовности рекомендовать выставку своим друзьям.

Ранее в торговом центре BoscoVesna появилась галерея дизайнерских арт-елок.

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