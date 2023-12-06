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Россиянка попала в реанимацию с ожогами после похода в душ

Gorod 48: в Липецке женщина попала в больницу с ожогами после похода в душ

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Depositphotos

Жительница Липецка госпитализирована с ожогами 20% тела, женщина обварилась кипятком в душе. Об этом сообщает портал Gorod 48.

58-летняя женщина пошла в душ, в какой-то момент в ванной заклинило кран с водой, из него пошел кипяток. Липчанка получила сильные ожоги, пострадавшую пришлось госпитализировать в отделение реанимации, где у нее диагностировали более 20% ожогов тела.

Сильнее всего пострадали голова, руки и ноги, медики борются за жизнь пациентки.

Ранее в Петербурге годовалая девочка облила себя кипятком с головы до ног.

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