Россиянка попала в реанимацию с ожогами после похода в душ

Жительница Липецка госпитализирована с ожогами 20% тела, женщина обварилась кипятком в душе. Об этом сообщает портал Gorod 48.

58-летняя женщина пошла в душ, в какой-то момент в ванной заклинило кран с водой, из него пошел кипяток. Липчанка получила сильные ожоги, пострадавшую пришлось госпитализировать в отделение реанимации, где у нее диагностировали более 20% ожогов тела.

Сильнее всего пострадали голова, руки и ноги, медики борются за жизнь пациентки.

Ранее в Петербурге годовалая девочка облила себя кипятком с головы до ног.