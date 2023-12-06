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Санкт-Петербургскую консерваторию потушили

МЧС: спасатели потушили пожар в Санкт-Петербургской консерватории

Петербургские спасатели потушили пожар в консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

«В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение [в здании консерватории]», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание обнаружили днем 6 декабря на первом этаже административного здания консерватории, которое в настоящее время находится на реконструкции. Его тушили 36 специалистов МЧС при поддержке девяти единиц техники.

Отмечалось, что огонь распространился по территории площадью 100 квадратных метров, прежде чем его локализовали. По данным МЧС, пострадавших нет.

Санкт-Петербургская консерватория находится на реконструкции уже несколько лет, и этот факт привлек внимание даже президента России Владимира Путина, который в августе 2023-го поинтересовался, когда работы будут завершены.

Ранее сообщалось о пожаре в производственном здании в Архангельске.

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