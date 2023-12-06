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В Совфеде назвали дату обсуждения закона о запрете на смартфоны на уроках

Сенатор Гумерова: закон о запрете смартфонов в школе обсудят в СФ 13 декабря

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Совет Федерации планирует обсудить на пленарном заседании 13 декабря закон о запрете использования школьниками мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову.

«Совет Федерации планирует рассмотреть этот закон на заседании 13 декабря», — сказала сенатор.

Сенатор отметила, что новый документ предусматривает запрет использования школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с sim-картами даже в целях образования.

17 ноября нижняя палата приняла в первом чтении проект о запрете телефонов на уроках в школах. Депутат Ольга Казакова, один из соавторов законопроекта, заявляла, что школы и родители сами будут решать как реализовывать запрет на практике: убирать телефоны в шкафчики, в столы, портфели или вообще не приносить их в учебное заведение.

Позже, 6 декабря, закон был принят Думой во втором и третьем чтениях.

Ранее в Кремле призвали готовить детей мигрантов к обучению в русских школах.

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