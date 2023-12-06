Полицейский убит при стрельбе в Рязанской области

Сотрудник полиции убит при задержании мужчины в деревне Высокое Рязанской области, который открыл стрельбу из ружья из окна двухэтажного дома. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело, стрелок задержан. Им оказался 47-летний уроженец Вологодской области.

«Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канал Mash, задержанный является некий Александр Г.. Он также выстрелил из окна по проходящей мимо женщине, она не пострадала. В настоящее время он находится на допросе. Его мотивы неизвестны.

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