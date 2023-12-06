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Московский школьник поджег дома петарды и попал в больницу с травмой руки

В Москве 11-летний школьник поджег дома петарды и попал в больницу

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Depositphotos

На севере Москвы подростка госпитализировали с травмой руки после взрыва петарды в квартире. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице Зеленоградская, 11-летний мальчик купил коробку петард и решил проверить, как они горят.

Он вскрыл коробку и поджег пиротехнику, петарда взорвалась, подросток получил травму руки и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, магазин, в котором мальчик приобрел петарды ждет проверка.

Ранее петарда взорвалась в руках у россиянина и раздробила ему палец.

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