Семейная пара обнаружила логово пятисот летучих мышей на своем балконе

В Бендерах семейная пара случайно обнаружила, что летучие мыши организовали убежище на балконе снимаемой ими квартиры. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главного управления по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Как рассказали спасатели, молодая пара сняла квартиру в спальном районе города. На второй день молодые люди обратили внимание на неприятный писк с балкона и вызвали экстренные службы, чтобы они установили причину звука.

«Сотрудники ГУпЧС вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон и доски пола, то обнаружили там около 500 летучих мышей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мыши впали в спячку, поэтому спасателям удалось собрать их в коробки и вывезти в естественную среду обитания.

Ранее волгоградцы пожаловались на вторжения летучих мышей в жилые дома.