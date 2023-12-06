Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семейная пара обнаружила логово пятисот летучих мышей на своем балконе

Около 500 летучих мышей обнаружила семейная пара из Бендер на своем балконе

В Бендерах семейная пара случайно обнаружила, что летучие мыши организовали убежище на балконе снимаемой ими квартиры. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главного управления по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Как рассказали спасатели, молодая пара сняла квартиру в спальном районе города. На второй день молодые люди обратили внимание на неприятный писк с балкона и вызвали экстренные службы, чтобы они установили причину звука.

«Сотрудники ГУпЧС вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон и доски пола, то обнаружили там около 500 летучих мышей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мыши впали в спячку, поэтому спасателям удалось собрать их в коробки и вывезти в естественную среду обитания.

Ранее волгоградцы пожаловались на вторжения летучих мышей в жилые дома.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами