Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мигранта обвинили в изнасиловании школьницы в Нижегородской области

В Нижегородской области задержан мужчина, обвиняемый в изнасиловании ребенка

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Сергаче задержан гражданин Узбекистана, мужчину подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

С заявлением в полицию обратилась мать 14-летней жительницы Сергача, женщина рассказала, что ее дочь изнасиловал мужчина.

По данным mk.ru, гражданин Узбекистане приехал в Нижегородскую область на заработки. В один из дней он увидел с балкона девочку, которая шла домой. Между ними завязался разговор, в ходе которого мужчина заманил ребенка к себе в квартиру, где надругался над несовершеннолетней.

Дома семиклассница рассказала о произошедшем матери. Возбуждено уголовное дело насильственных действиях сексуального характера, подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Ранее в Тюменской области отца и сына обвинили в изнасиловании девятилетней девочки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами