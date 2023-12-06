Мигранта обвинили в изнасиловании школьницы в Нижегородской области

В Сергаче задержан гражданин Узбекистана, мужчину подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

С заявлением в полицию обратилась мать 14-летней жительницы Сергача, женщина рассказала, что ее дочь изнасиловал мужчина.

По данным mk.ru, гражданин Узбекистане приехал в Нижегородскую область на заработки. В один из дней он увидел с балкона девочку, которая шла домой. Между ними завязался разговор, в ходе которого мужчина заманил ребенка к себе в квартиру, где надругался над несовершеннолетней.

Дома семиклассница рассказала о произошедшем матери. Возбуждено уголовное дело насильственных действиях сексуального характера, подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Ранее в Тюменской области отца и сына обвинили в изнасиловании девятилетней девочки.