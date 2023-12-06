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Россиянин жил в коллекторе, чтобы не платить алименты

В Боровичах в коллекторе нашли мужчину, который находился в федеральном розыске

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Depositphotos

В Новгородской области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает «53 Новости».

Инцидент произошел в Боровичах. Сотрудники УФССП осуществляли принудительный привод лиц, которые скрываются от уплаты алиментов. В какой-то момент машину приставов заметил 40-летний местный житель. Он попытался скрыться, но сотрудники УФССП последовали за ним.

В итоге они оказались около коллектора, где мужчина временно жил с напарником. Россиянина оперативно задержали. Выяснилось, что он причастен к краже личного имущества. О деталях этого инцидента не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге подросток упал в люк с кипятком и получил ожог 50% тела.

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