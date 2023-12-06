В СФУ подвели итоги реализации программы «Приоритет 2030»

Сибирский федеральный университет представил совету по грантам ежегодный отчет о реализации программы «Приоритет 2030», сообщает пресс-служба университета.

Во время отчета перед советом по грантам ректор СФУ Максим Румянцев рассказал, что вуз осознанно выбрал для участия в программе трек (направление) территориального лидерства. Он отметил, что несмотря на то, что программа рассчитана до 2030 года, СФУ уже добился результатов, которые дали эффект.

По его словам, возросла геостратегическая роль университета, влияние вуза на социально-экономическое развитие территории, СФУ придерживается новой проактивной позиции в диалоге с партнерами.

«Участие университета в программе «Приоритет 2030» фактически поставило точку в дискуссии о миссии федерального университета и его предназначении. Роль университета как интегратора социально-значимой повестки в макрорегионе перестала быть декларативной. В 2023 году СФУ плотно внедрен во все процессы развития», — пояснил Румянцев.

Ректор СФУ отметил, что университет совместно с фондом науки Красноярского края и индустриальными партнерами разработал концепцию научно-технологического развития края, на основе которой в ближайшие месяцы будет оформлена госпрограмма науки и технологий.

Румянцев добавил, что новая модель работы с талантами и системные преобразования при работе с человеческим потенциалом привели за прошедший год к росту желающих обучаться в СФУ на 32% и росту числа обучающихся по договорам целевого обучения в 1,2 раза.

Результаты защиты реализации программы «Приоритеты 2030» станут известны вузам в середине декабря, когда совет по грантам озвучит перспективы для участников по результатам отчетов.