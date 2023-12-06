Стало известно о дефиците американского препарата против артрита в аптеках РФ

В российских аптеках наблюдается дефицит назначаемого при артрите препарата «Яквинус» производства американской компании Pfizer. Об этом пишут «Ведомости».

«По данным агрегатора «Мегаптека» (…), этого лекарства нет в наличии в точках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, Новосибирске, Самаре, Краснодаре и других крупных городах», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что «Яквинус» пока есть в некоторых аптеках Москвы и Петербурга, но в этом случае можно говорить лишь о распродаже остатков.

По данным «Ведомостей», получить оригинальный препарат в аптеках невозможно уже минимум четыре месяца.

В компании Pfizer при этом утверждают, что поставки «Яквинуса» в аптеки осуществляются регулярно, а его контрактное производство развернуто в Петербурге. При необходимости Pfizer готов рассмотреть возможность увеличения объема отгрузки препарата.

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