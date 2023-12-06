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В Татарстане собаку заперли в машине и оставили на морозе

Хозяева из Нижнекамска заперли собаку в машине и оставили сидеть на морозе

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ГИБДД РФ

В Нижнекамске хозяева оставили пса в запертой машине под толстым слоем снега. Об этом сообщает НТР24.

Во время прогулки со своей собакой местный житель заметил припаркованную на улице Юности машину, почти полностью покрытую снегом. У автомобиля было приоткрыто окно и мигали фары, а в салоне сидел замерзший и тоскующий пес. Животное, оставленное взаперти на морозе, скулило и просилось на волю.

«Собака уже который день находится в машине, а может и больше. Я заметил ее на прошлой неделе», — отметил очевидец.

Пока неизвестно, удалось ли горожанам спасти собаку и что случилось с ее хозяином.

Ранее в Перми волонтеры спасли пса, которого уехавшие хозяева посадили на цепь и бросили.

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