Рабочего затянуло в шлифовальный станок на заводе

В Таиланде работника металлургического завода затянуло в шлифовальную машину, станок внезапно заработал во время чистки. Об этом сообщает портал The Pattaya News.

Инцидент произошел 4 декабря, 20-летний рабочий чистил неисправную шлифовальную машину, когда станок неожиданно заработал.

Молодого мужчину затянуло в механизм станка, он получил серьезные травмы, коллеги вытащили его из станка, но спасти рабочего не удалось. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

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