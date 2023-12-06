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Рабочего затянуло в шлифовальный станок на заводе

The Pattaya News: в Таиланде рабочего затянуло в шлифовальную машину на заводе

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Shutterstock

В Таиланде работника металлургического завода затянуло в шлифовальную машину, станок внезапно заработал во время чистки. Об этом сообщает портал The Pattaya News.

Инцидент произошел 4 декабря, 20-летний рабочий чистил неисправную шлифовальную машину, когда станок неожиданно заработал.

Молодого мужчину затянуло в механизм станка, он получил серьезные травмы, коллеги вытащили его из станка, но спасти рабочего не удалось. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее четырехлетней девочке отрезало кисть руки мясорубкой.

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