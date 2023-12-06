Россиянам объяснили, как освежить интерьер квартиры без больших затрат

Чтобы обновить интерьер без больших затрат, достаточно покрасить стены и сделать перестановку. Об этом в интервью РИАМО сообщил дизайнер и архитектор Константин Лагутин. По его словам, можно покрасить все стены, либо только одну, но в яркий и акцентный цвет, и вместе с ней несколько обветшалых элементов мебели.

«Вот уже у вас обновленный интерьер, перестановка в квартире, счастье и атмосферность. Потом можно добавить немного каких-то уютных вещей», — отметил Лагутин.

Также он посоветовал поменять шторы в цвет акцента и установить новый элемент интерьера, например вазу.

До этого Лагутин объяснил, как сэкономить при ремонте квартиры. По его словам, прежде чем приступать к обновлению жилища, важно определиться с бюджетом и составить перечень работ, которые можно произвести на эту сумму. Эксперт обратил внимание, что на ремонт однокомнатной квартиры может не хватить и 10 млн рублей, если, к примеру, приобрести кухню за 6 млн.

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