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Задержаны члены банды, убивавшей чиновников в 2000-х

МВД: задержаны лидер и участники банды, убивавшей в России на протяжении 20 лет

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Евгений Биятов/РИА Новости

Полиция задержала предполагаемых лидера и участников ОПГ, которые, по версии следствия, причастны к убийству советника российского министра, а также к другим аналогичным событиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным силовиков, ОПГ появилась в конце 90-х. В ее состав вошли военнослужащие, полицейские, а также гражданские лица. Предполагается, что с 1998 года по настоящее время банда организовывала и исполняла заказные убийства и похищения людей в Москве и ряде других российских регионов.

Следствие считает, что банда совершила более 30 преступлений, включая убийство советника министра путей сообщения в Одинцово в 2002 году, покушение на консультанта аппарата Госдумы в 2003-м, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

Отмечается, что лидер ОПГ длительное время проживал на Украине, где имеет вид на жительство. Весной 2023-го его и еще шесть участников банды задержали. Позднее силовикам удалось установить причастность к преступлениям еще восьми лиц. Всем задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось о задержании в Турции лидера действующей в РФ ОПГ Шамиля Амирова.

Ранее в Москве задержали участников ОПГ, вымогавших деньги за неудаление информации о политиках из Telegram.

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