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Россиянам рассказали, как правильно рассчитать бюджет при ремонте квартиры

Дизайнер Лагутин: ремонт своими силами можно сделать за 100 тысяч рублей

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Shutterstock

Прежде чем начинать ремонт, важно определиться с бюджетом и составить перечень работ, которые можно произвести на эту сумму. Об этом в беседе с РИАМО рассказал архитектор и дизайнер Константин Лагутин.

«Вот у меня есть 100 тысяч рублей на ремонт, значит я, например, пол не могу поменять, но могу его покрасить. Либо у меня есть 7 миллионов рублей на ремонт. Тогда я могу привлечь и строителей, и дизайнеров, и так далее», — сказал Лагутин.

Он добавил, что если все рассчитать до начала ремонта, удастся получить желаемое, и не придется тратить лишнего. Эксперт обратил внимание, что на обновление однокомнатной квартиры может не хватить и 10 млн рублей, если, к примеру, приобрести кухню за 6 млн.

Согласно исследованию сервиса «Профи», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в конце ноября заметно вырос интерес россиян к услугам мастеров по ремонту и домашнего персонала.

Например, услуги сантехников россияне искали чаще, чем в октябре, на 29%, электриков — на 31%, ремонтом мебели интересовались на 32% больше, а ремонт и установка дверей показали рост на 33%. Больше всего в категории мастеров по дому вырос спрос на специалистов по ремонту бытовой техники — на 38%.

Ранее россияне рассказали, собираются ли украшать дом к Новому году.

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