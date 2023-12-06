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Годовалая девочка облила себя кипятком с головы до ног

«78.ru»: в Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию, обварившись кипятком

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FotograFFF/Shutterstock

В Василеостровском районе Петербурга годовалая девочка попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 5 декабря в квартире на 20-й линии Васильевского острова, девочка случайно облилась кипятком с головы до ног. Пострадавшую доставили в отделение реанимации с ожогами лица, шеи, плеч, груди и живота II степени.

Девочка находится под медицинским наблюдением. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее россиянин перепутал краны в бане и облил кипятком семилетнюю дочь, девочка в реанимации.

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