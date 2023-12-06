Годовалая девочка облила себя кипятком с головы до ног

В Василеостровском районе Петербурга годовалая девочка попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 5 декабря в квартире на 20-й линии Васильевского острова, девочка случайно облилась кипятком с головы до ног. Пострадавшую доставили в отделение реанимации с ожогами лица, шеи, плеч, груди и живота II степени.

Девочка находится под медицинским наблюдением. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее россиянин перепутал краны в бане и облил кипятком семилетнюю дочь, девочка в реанимации.