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Петербуржцы спасли восьмилетнюю девочку, провалившуюся под лед во время прогулки с матерью

В Петербурге двое мужчин вытащили из ледяной воды провалившуюся под лед девочку

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге прохожие спасли восьмилетнюю девочку, провалившуюся под лед на реке Смоленка. Об этом 6 декабря сообщает РЕН ТВ.

Накануне вечером младшеклассница гуляла с мамой и выбежала на лед, оставшись на какое-то время без присмотра, а затем оказалась в ледяной воде.

По данным источника, крики пострадавшей услышали проходившие мимо мужчины. Они бросились в воду, решив не ждать прибытия спасателей, и самостоятельно вытащили девочку на поверхность. Как отмечается, мать ребенка появилась на месте, уже когда ее дочь отвезли в больницу.

Медики диагностировали у школьницы переохлаждение. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Ранее отец и сын спасли ребенка, провалившегося под лед в Ленобласти.

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