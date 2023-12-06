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Подведены итоги Всероссийского молебна о Победе

Во Всероссийском молебне о Победе приняли участие свыше 800 тысяч человек

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Sputnik/РИА Новости

Всероссийский молебен о Победе подошел к концу. Ковчег с мощами Небесного покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца с мая по ноябрь посетил более 100 городов во всех регионах РФ, сообщает Tsargrad.tv. По данным телеканала, за прошедшие полгода участниками масштабного движения стали более 800 тысяч человек.

«Вместе с главой церковной Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь архиепископом Егорьевским Матфеем отметили участников Молебна. Тех самоотверженных священнослужителей Русской Церкви и сотрудников Всемирного Русского Народного Собора, которые сопровождали святыню на протяжении всего маршрута», — сказал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.

Всероссийский молебен о Победе по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла стартовал в мае 2023 года.

В ноябре в Великом Новгороде мощам Георгия Победоносца поклонился восьмисоттысячный человек. Юбилейной участницей Всероссийского молебна о Победе стала ученый-филолог Татьяна Кошелева.

Ранее к молебну присоединился Санкт-Петербург. Ковчег с мощами Георгия Победоносца был установлен в Казанском кафедральном соборе.

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