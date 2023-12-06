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Суд Украины обязал каноническую УПЦ отдать собор государству

Суд Украины обязал каноническую УПЦ отдать Свято-Николаевский собор заповеднику

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Верховный суд Украины подтвердил решение апелляционного суда от 2 октября о том, что каноническая Украинская Православная церковь обязана передать Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства культуры и информационной политики Украины.

В ведомстве отметили, что в октябре апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 15 июня, обязавшего УПЦ вернуть собор с кельями XVI-XVII веков общей площадью 1 756 квадратных метров государству.

Однако в Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви заявляли, что апелляционный суд оставил в силе это решение. В Минкультуре утверждали, что прихожане УПЦ незаконно использовали собор, признанный памятником архитектуры национального значения, и подали иск с требованием к канонической церкви освободить помещения.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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