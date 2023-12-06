Инфекционист назвал симптомы микоплазмоза

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что основными симптомами микоплазмоза являются интоксикация и высокая температура. Об этом он заявил телеканалу РБК.

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация. Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально», — заявил Малышев.

Инфекционист добавил, что вакцины против микоплазмоза в данный момент нет. Его коллега, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил, что микоплазмоз давно известен человечеству и хорошо изучен.

До этого Роспотребнадзор заявил о появлении в России случаев микоплазменной инфекции.

Ранее в ВОЗ рассказали, стоит ли ожидать новой пандемии из-за вспышки пневмонии в КНР.