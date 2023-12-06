Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инфекционист назвал симптомы микоплазмоза

Инфекционист Малышев: симптомами микоплазмоза являются интоксикация и температура

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что основными симптомами микоплазмоза являются интоксикация и высокая температура. Об этом он заявил телеканалу РБК.

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация. Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально», — заявил Малышев.

Инфекционист добавил, что вакцины против микоплазмоза в данный момент нет. Его коллега, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил, что микоплазмоз давно известен человечеству и хорошо изучен.

До этого Роспотребнадзор заявил о появлении в России случаев микоплазменной инфекции.

Ранее в ВОЗ рассказали, стоит ли ожидать новой пандемии из-за вспышки пневмонии в КНР.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий