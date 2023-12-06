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Ноябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Ноябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

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Анастасия Радюк/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

Ноябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, средняя температура поверхности Земли в ноябре составила 14,22°C по Цельсию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Европейскую службу по изменению климата Copernicus, передает ТАСС.

Температура превысила рекорд 2020 года на 0,32°C. Там отметили также, что ноябрь стал шестым месяцем подряд в этом году, который побил температурные рекорды.

Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс назвала температуры в ноябре экстраординарными. По ее словам, это означает, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

В ноябре научный сотрудник главной геофизической обсерватории им.Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявлял, что аномальное тепло и температурные рекорды угрожают человечеству опасными последствиями. В их числе — увеличение количества природных катастроф, а также «вскрытие» могильников многолетней мерзлоты, в которых таятся новые болезни.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.

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