Ноябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, средняя температура поверхности Земли в ноябре составила 14,22°C по Цельсию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Европейскую службу по изменению климата Copernicus, передает ТАСС.

Температура превысила рекорд 2020 года на 0,32°C. Там отметили также, что ноябрь стал шестым месяцем подряд в этом году, который побил температурные рекорды.

Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс назвала температуры в ноябре экстраординарными. По ее словам, это означает, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

В ноябре научный сотрудник главной геофизической обсерватории им.Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявлял, что аномальное тепло и температурные рекорды угрожают человечеству опасными последствиями. В их числе — увеличение количества природных катастроф, а также «вскрытие» могильников многолетней мерзлоты, в которых таятся новые болезни.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.