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В Петербурге скончался последний проживавший в городе генерал КГБ СССР Алексей Кедров

Генерал КГБ СССР Алексей Кедров скончался в Петербурге на 95-м году жизни

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Алексей Кедров, являвшийся последним проживавшим в Санкт-Петербурге генералом КГБ СССР, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Кедров начал работать в органах государственной безопасности СССР еще в 1956 году. В 70-х и в 80-х годах он занимал должность заместителя начальника Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. В его подчинении тогда находились нынешний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и бывший директор Федеральной службы охраны Евгений Муров.

Сообщается, что генерал-майор Кедров вместе с супругой проживал в небольшой двухкомнатной квартире.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обворовали на 13 млн рублей бывшего генерала КГБ Александра Стерлигова, который был охранником экс-президента России Бориса Ельцина.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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