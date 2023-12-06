В Петербурге скончался последний проживавший в городе генерал КГБ СССР Алексей Кедров

Алексей Кедров, являвшийся последним проживавшим в Санкт-Петербурге генералом КГБ СССР, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Кедров начал работать в органах государственной безопасности СССР еще в 1956 году. В 70-х и в 80-х годах он занимал должность заместителя начальника Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. В его подчинении тогда находились нынешний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и бывший директор Федеральной службы охраны Евгений Муров.

Сообщается, что генерал-майор Кедров вместе с супругой проживал в небольшой двухкомнатной квартире.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обворовали на 13 млн рублей бывшего генерала КГБ Александра Стерлигова, который был охранником экс-президента России Бориса Ельцина.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.