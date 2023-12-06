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Десятки рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки

Более 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки Елизово

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FotograFFF/Shutterstock

На Камчатке городская прокуратура Елизово начала проверку после того, как рабочие, занятые строительством нового терминала аэропорта, массово отравились. Об этом пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы прокуратуры, 41 человек был госпитализирован с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие принимали пищу в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в пищеблоке, где питались рабочие.

Кроме того, прокуроры также оценивают условия проживания на строящемся объекте.

В январе пятеро рабочих отравились смесью газа в Красноярском крае. Они проводили работы на газогенераторной установке и отравились смесью газа. Работники находились без средств индивидуальной защиты во время обслуживания оборудования на газогенераторной установке. В Раздолинске находится промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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