Десятки рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки

На Камчатке городская прокуратура Елизово начала проверку после того, как рабочие, занятые строительством нового терминала аэропорта, массово отравились. Об этом пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы прокуратуры, 41 человек был госпитализирован с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие принимали пищу в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в пищеблоке, где питались рабочие.

Кроме того, прокуроры также оценивают условия проживания на строящемся объекте.

В январе пятеро рабочих отравились смесью газа в Красноярском крае. Они проводили работы на газогенераторной установке и отравились смесью газа. Работники находились без средств индивидуальной защиты во время обслуживания оборудования на газогенераторной установке. В Раздолинске находится промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда.

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